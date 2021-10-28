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На Донбасі поранено двох українських військових

Окупанти сім разів з початку доби порушили мирні домовленості.

На Донбасі поранено двох українських військових
Фото: Макс Левин

Двоє українських військовослужбовців зазнали поранень внаслідок дій російських найманців на Донбасі.

"Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох - середньої важкості", - повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Як сказано у вечірньому зведенні, з початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Чотири рази ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. Також із мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки ворог застосував міномети калібру 120 мм. У бік Троїцького окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, вчора російські найманці 15 разів відкривали вогонь на Донбасі. Внаслідок ворожих дій загинув український військовослужбовець.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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