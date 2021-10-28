На Донбасі поранено двох українських військових

Окупанти сім разів з початку доби порушили мирні домовленості.

Двоє українських військовослужбовців зазнали поранень внаслідок дій російських найманців на Донбасі.

"Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох - середньої важкості", - повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Як сказано у вечірньому зведенні, з початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Чотири рази ворог застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. Також із мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки ворог застосував міномети калібру 120 мм. У бік Троїцького окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, вчора російські найманці 15 разів відкривали вогонь на Донбасі. Внаслідок ворожих дій загинув український військовослужбовець.