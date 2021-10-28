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​Окупанти півтори години тримали спостерігачів ОБСЄ біля Станиці Луганської: "перевіряли" багаж та вимагали диппаспорти

"Необмежений і безумовний доступ є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу", –наголосили в організації.

​Окупанти півтори години тримали спостерігачів ОБСЄ біля Станиці Луганської: "перевіряли" багаж та вимагали диппаспорти
Архівне фото
Фото: facebook/Павло Тука

У середу, 27 жовтня, на мосту біля Станиці Луганської проросійські бойовики на півтори години затримали вихід команди місії спостерігачів ОБСЄ з непідконтрольної території.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ № 23/2021.

Уранці 27 жовтня о 10:41 патруль ОБСЄ за участі заступника голови місії Марка Етерінгтона прибув у пункт пропуску поблизу мосту біля Станиці Луганської. Заступник голови і двоє інших членів місії вийшли з автомобілів і попрямували до підконтрольної урядові сторони пункту пропуску.

Спершу їх зупинили бойовики, які попросили зазначити їхні імена, посади та громадянство. Спостерігачі пред’явили посвідчення ОБСЄ, однак відмовилися вказувати інші дані.

Заступника голови СММ і двох членів СММ пропустили далі, але їх знову зупинили інші представники збройних формувань і повідомили, що мають перевірити багаж. Вони заявили, що не отримали від своїх командирів інформацію про намір команди перетнути лінію розмеження, тому можуть пропустити їх лише після того, як перевірять багаж або коли вони пред’являть дипломатичні паспорти. Члени місії відмовилися виконати обидві вимоги, їх пропустили далі без виконання зазначених вимог тільки після 98‑хвилинної затримки.

"У рішенні постійної ради ОБСЄ № 1117 чітко зазначено, що Місія матиме безпечний і надійний доступ по всій Україні. Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, режим припинення вогню, відведення озброєння, а також розмінування та розведення сил і засобів. Крім того, згідно з мандатом Місії доручено доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата", – наголошують спостерігачі ОБСЄ.

Нагадаємо, попри заяви міжнародної спільноти російські окупанти продовжують перешкоджати роботі спецмісії ОБСЄ на Сході України, зокрема – збивають безпілотники спостерігачів.

Крім того, ОБСЄ призупиняла місію на сході України через протести біля її штаб-квартири в окупованому Донецьку. 16 жовтня близько 200 проросійських демонстрантів пікетували спостерігачів ОБСЄ, вимагаючи звільнення "офіцера" бойовиків, затриманого українськими військовими. Після цього Міністерство закордонних справ України закликало Російську Федерацію припинити провокації проти міжнародних спостерігачів ОБСЄ.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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