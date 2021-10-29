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СБУ викрила схему розкрадання коштів, виділених на кіберзахист секретної інформації

Розкрадання коштів відбувалося за рахунок махінацій із вартістю робіт.

Співробітники СБУ викрили київських підприємців, які розкрадали кошти, виділені на захист секретної інформації, яка циркулює у державних установах і силових відомствах України. За попередньою інформацією, зловмисники завдали державі збитків на 20 млн грн.

Фото: СБУ

Як повідомляє пресслужба СБУ, розкрадання коштів відбувалося за рахунок махінацій із вартістю робіт. Зловмисники завідомо завищували ціни на власні послуги, а неправомірно отримані гроші виводили через фіктивні підприємства.

Організатором оборудки є київська приватна компанія, яка пройшла сертифікацію Держспецзв’язку і має відповідну ліцензію. Головним її завданням був технічний та криптографічний захист інформації, яка циркулювала у державних органах.

Протягом 2018-2019 років ця фірма обслуговувала Нацполіцію, Нацгвардію, "Укрзалізницю", Міністерство молоді та спорту, ДП "УКРАЕРОРУХ", ДП "Укренерго", Окружний адмінсуд, тощо.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі двом фігурантам провадження - директорам фіктивних підприємств, повідомлено про підозру за ч.2 ст.205-1 КК України - підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

В ході проведених обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності та комп’ютерну техніку.

Крім того, під час обшуку задокументовано факти зберігання посадовими особами "фірми" інформації з грифом "таємно" на не зареєстрованих носіях інформації. Це суперечить нормативно-правовим документам у сфері охорони державної таємниці.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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