Співробітники СБУ викрили київських підприємців, які розкрадали кошти, виділені на захист секретної інформації, яка циркулює у державних установах і силових відомствах України. За попередньою інформацією, зловмисники завдали державі збитків на 20 млн грн.

Фото: СБУ

Як повідомляє пресслужба СБУ, розкрадання коштів відбувалося за рахунок махінацій із вартістю робіт. Зловмисники завідомо завищували ціни на власні послуги, а неправомірно отримані гроші виводили через фіктивні підприємства.

Організатором оборудки є київська приватна компанія, яка пройшла сертифікацію Держспецзв’язку і має відповідну ліцензію. Головним її завданням був технічний та криптографічний захист інформації, яка циркулювала у державних органах.

Протягом 2018-2019 років ця фірма обслуговувала Нацполіцію, Нацгвардію, "Укрзалізницю", Міністерство молоді та спорту, ДП "УКРАЕРОРУХ", ДП "Укренерго", Окружний адмінсуд, тощо.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наразі двом фігурантам провадження - директорам фіктивних підприємств, повідомлено про підозру за ч.2 ст.205-1 КК України - підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

В ході проведених обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності та комп’ютерну техніку.

Крім того, під час обшуку задокументовано факти зберігання посадовими особами "фірми" інформації з грифом "таємно" на не зареєстрованих носіях інформації. Це суперечить нормативно-правовим документам у сфері охорони державної таємниці.