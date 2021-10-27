​СБУ перевіряє можливе фінансування тероризму "Укрексімбанком" після розслідування "Схем"

Служба безпеки України перевіряє можливе фінансування тероризму "Укрексімбанком" після журналістського розслідування "Схем" про багатомільйонний валютний кредит, виданий державним банком.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що після розслідування прокурор Офісу генерального прокурора відкрив провадження за статтею "фінансування тероризму". Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що провадження відкрили після звернень народних депутатів, які посилались на матеріал програми "Схеми", а саме - на розслідування «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів», яке було оприлюднено 7 жовтня.

Журналісти з’ясували, що державний банк видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на захопленій угрупованням "ДНР" території і сплачує податки окупаційній владі. А як гарантію повернення грошей банк взяв під заставу об’єкт, цінність та надійність якого сумнівна – це київський ТРЦ SkyMall, за який вже понад 10 років триває боротьба у кількох юрисдикціях.

В Офісі генпрокурора уточнили, що 19 жовтня відкрили провадження за статтею 258-5 (частина 3) Кримінального кодексу - "фінансування тероризму, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, що мало тяжкі наслідки". Такий злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років з позбавленням обіймати певні посади на термін до 3 років та конфіскацією майна.

Нагадаємо, 4 жовтня під час інтерв’ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером журналіст "Схем" запитав його про цей кредит. Мецгеру не сподобалися питання і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети". Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити. Пізніше, коментуючи розслідування, Мецгер заявив, що зі сторони банку не було жодних порушень, а претензії до особи отримувача кредиту переадресував до СБУ.

Після нападу на журналістів поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу - перешкоджання законній професійній діяльності ЗМІ. Пресслужба "Укрексімбанку" спочатку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. 11 жовтня він написав заяву про звільнення.