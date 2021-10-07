Укрексімбанк відкрив деталі кредиту, через який напали на журналістів "Схем"

Напад на журналістів "Схем" в кабінеті голови правління Укрексімбанку був пов'язаний з питанням про кредит, виданий новому власнику ТРЦ Sky Mall в Києві.

"Під час інтерв'ю 4 жовтня журналісти програми "Схеми" виявили зацікавленість щодо видачі Укрексімбанком кредиту особі, яка, на думку журналістів, могла бути пов'язана з фінансуванням протиправної та антидержавної діяльності на тимчасово окупованих територіях на сході України", - сказала голова наглядової ради Оляна Гордієнко під час пресконференції в "Інтерфаксі-Україна".

Новий т.в.о керівника банку Сергій Єрмаков після цього відкрив деталі кредиту.

"На момент видачі кредиту позичальник пан Брюховецький пройшов належну процедуру перевірки KYC (know yor customer), в рамках якої банк не виявив інформацію, яка свідчила б про наявність кримінальних справ і виробництв у зв'язку з фактом володінь частками в компанії, зареєстрованими в тому числі на непідконтрольних територіях", - повідомив він.

Для роз'яснень банк отримав згоду клієнта на розкриття інформації, яка може становити банківську таємницю, додав Єрмаков.

За даними банку, в рамках перевірки позичальника було виявлено, що Брюховецький володіє корпоративними правами трьох компаній, зареєстрованими на непідконтрольній Україні території: ТОВ "Горспецліфт" (50%, Горлівка), ТОВ "Дікон" (24%, Бахмут), ТОВ "Спецреммаш "(16,6%, Горлівка). Він також володів 45% ТОВ "Східний Донбас" (Горлівка), що припинило діяльність в 2011 році.

У квітні 2021 року Укексімбанк надав кредит в розмірі $60 млн компаніям ТОВ "Оптова мережа 2011" та ТОВ "Славіан", бенефіціаром яких виступає Брюховецький. Кредит було видано для придбання корпоративних прав та завершення угоди з купівлі ТРЦ Sky Mall в Києві. Загальна сума реалізації покупки становить $80 млн.

Так, $39 млн кредиту направлено на рефінансування кредитних зобов'язань "Оптова мережа 2011" в двох українських і одному європейському банку. Ще $21 млн спрямовані на завершення угоди придбання ТРЦ Sky Mall. Крім того, Брюховецький вніс $20 млн за рахунок власних коштів і коштів пов'язаної компанії - ТОВ "Скай Фінанс".

"На вимогу банку позичальник надав висновки професійних юристів, в тому числі британського, зареєстрованого в Solicitors Regulation Authority, про врегулювання корпоративного конфлікту та судових позовів (...) Наявність арбітражного рішення в справі естонського бізнесмена Тедера Хіллара не ставила під загрозу право власності позичальників на ТРЦ Sky Mall", - зазначив Єрмаков.

За його словами, в заставі за кредитом знаходиться весь комплекс споруд і приміщення паркінгу ТРЦ Sky Mall. Крім того, банк отримав поруку Брюховецького.

Єрмаков також підкреслив, що рух грошових коштів за кредитами здійснювалося виключно між рахунками позичальників в Укрексімбанку та інших українських банків.

Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Пресслужба Укрексімбанку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки, а пізніше йому вручили підозру в кримінальній справі.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".