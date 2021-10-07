Акциз: що це і чому «погано» для людей, але добре для країни

Чому так виходить? Відповіді на ці питання в матеріалі LB.ua .

Ну от, знову, скажете ви. Чому за все повинні розраховуватися споживачі, вкотре роблять «погано» для людей? Як не дивно, це добре для країни в цілому і, врешті-решт, «непогано» для більшості її мешканців.

Чому це непрямий податок? Тому що включається виробником у вартість і за нього фактично розраховується покупець. Але платить його безпосередньо державі сам виробник або імпортер.

Що таке акциз? Коли ви поставите собі таке питання, то, швидше за все, дізнаєтеся, що це такий своєрідний непрямий податок, яким держава обкладає високоприбуткові товари або продукцію масового споживання. Можете відразу згадати про акциз на сигарети і тютюнові вироби, на алкоголь і спирт, на паливо, на старі авто.

Фото: artsandculture.google.com Пітер Брейгель Молодший, Сплата податку, 1640 рік

Історія виникнення акцизів

Цей своєрідний вид оподаткування відомий з давнини. Ще в Давньому Римі були його аналоги, які називалися vectigal. Порядок сплати акцизів (механізм отримання грошей) простий і зручний для будь-якої держави: є товар на продаж – заплати за нього.

В Австрійській імперії, наприклад, був акциз на забій худоби, а в царській Росії збирали акцизи з алкоголю, тютюну, нафтопродуктів, які застосовувалися для освітлювальних приладів (гасових ламп), сірників і солі.

Навіть комуністи, які спочатку скасували все і вся, уже за часів нової економічної політики (НЕП, 20-ті роки минулого століття. - LB.ua) обклали акцизами... калоші і текстиль, свічки і чай, ті самі нафтопродукти. Скасували їх тільки в 30-х роках.

В Україні акцизи почали стягувати вже на четвертому місяці незалежності, після прийняття Закону «Про акцизний збір» від 18 грудня 1991 року.

Яким буває акциз

Є товари, акциз з яких виробники або імпортери сплачують, коли купують спеціальний знак. Він так і називається «акцизна марка». Потім її ліплять на товари, і так держава може контролювати сплату акцизу.

Де наліпити марку не вдається, заповнюється інший папір - акцизна накладна на товар, що проходить через спеціальні акцизні склади. Правда, це якщо дуже приблизно.

З яких же товарів слід платити акцизний збір у нашій країні?

Фото: Укрінформ

Товари, оподатковувані акцизами

В Україні акцизами обкладено порівняно невелику групу товарів.

Зокрема, в їхнє число входять:

• спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу живого бродіння);

• тютюнові вироби, тютюн і промислові замінники тютюну;

• рідини, які використовуються в електронних сигаретах;

• пальне (нафтопродукти). Зокрема, товари або продукція, яку використовують як паливо для заправки транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння (крім природного газу в газоподібному стані);

• автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;

• електрична енергія.

Фото: EPA/UPG

Хто платить акциз

Фактично акциз – це непрямий податок, який держава стягує за споживання всередині країни. Це і відрізняє такий вид оподаткування від, наприклад, мита, яке сплачується з товарів, що надійшли з-за кордону.

Як уже зазначалося, акциз прямо сплачують державі виробники й імпортери підакцизних товарів, коли купують марки. Або продавці, які отримують спеціальні ліцензії на реалізацію такої продукції і щомісяця подають декларації акцизного податку.

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Чому ж акциз – це «непогано»

Спочатку акцизне оподаткування в Україні мало стримувати споживання «соціально шкідливих товарів». Виходив такий собі непрямий спосіб боротьби з «зеленим і блакитним зміями» та контролю над виробництвом алкоголю і тютюну.

Фактично вважається, що у випадку з ними акцизне оподаткування використовується державою як спосіб управління і навіть зменшення виробництва таких товарів. Адже високі ціни на них впливають не тільки на кількість виготовлених одиниць, а й на обсяги споживання.

Фото: Alexander Kovacs/unsplash

Держава розраховує, що висока вартість цих підакцизних товарів знизить споживання, тому постійно підвищує розмір акцизних зборів. І для бюджету корисно, і є шанс, що хтось курити відмовиться. Це в теорії.

Виходить, акцизи застосовуються і для впливу на кінцевих споживачів, щоб зменшити обсяги продажів певної продукції, яка сама по собі вважається небажаною. Наприклад, тих-таки алкоголю і тютюну. Крім того, у нас таким чином намагаються регулювати число старих іномарок. На скільки подібні дії виправдані, зараз не будемо аналізувати.

І збирати ці гроші в такому вигляді державі досить просто.

А ще в Україні акцизами обкладають товари широкого вжитку з високою рентабельністю. Крім згаданого способу контролю, акцизи встановлюють для того, щоб вилучати в дохід бюджету частину надприбутків, які отримують під час виробництва такої високорентабельної продукції. Це повинно і створювати приблизно однакові економічні умови господарської діяльності.

Тому не випадково в топ платників податків нашої країни входять тютюнові, енергетичні компанії. Наприклад, у 2020 році найбільшим платником податків країни стала "Укрнафта". На другому місці було "Укргазвидобування", а третю сходинку посів "Нафтогаз". На четвертому і п'ятому місці опинилися тютюнові компанії.