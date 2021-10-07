Акциз: що це і чому «погано» для людей, але добре для країни

Історія виникнення акцизів
Цей своєрідний вид оподаткування відомий з давнини. Ще в Давньому Римі були його аналоги, які називалися vectigal. Порядок сплати акцизів (механізм отримання грошей) простий і зручний для будь-якої держави: є товар на продаж – заплати за нього.
В Австрійській імперії, наприклад, був акциз на забій худоби, а в царській Росії збирали акцизи з алкоголю, тютюну, нафтопродуктів, які застосовувалися для освітлювальних приладів (гасових ламп), сірників і солі.
Навіть комуністи, які спочатку скасували все і вся, уже за часів нової економічної політики (НЕП, 20-ті роки минулого століття. - LB.ua) обклали акцизами... калоші і текстиль, свічки і чай, ті самі нафтопродукти. Скасували їх тільки в 30-х роках.
В Україні акцизи почали стягувати вже на четвертому місяці незалежності, після прийняття Закону «Про акцизний збір» від 18 грудня 1991 року.
Яким буває акциз
Є товари, акциз з яких виробники або імпортери сплачують, коли купують спеціальний знак. Він так і називається «акцизна марка». Потім її ліплять на товари, і так держава може контролювати сплату акцизу.
Де наліпити марку не вдається, заповнюється інший папір - акцизна накладна на товар, що проходить через спеціальні акцизні склади. Правда, це якщо дуже приблизно.
З яких же товарів слід платити акцизний збір у нашій країні?
Товари, оподатковувані акцизами
В Україні акцизами обкладено порівняно невелику групу товарів.
Зокрема, в їхнє число входять:
• спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу живого бродіння);
• тютюнові вироби, тютюн і промислові замінники тютюну;
• рідини, які використовуються в електронних сигаретах;
• пальне (нафтопродукти). Зокрема, товари або продукція, яку використовують як паливо для заправки транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння (крім природного газу в газоподібному стані);
• автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;
• електрична енергія.
Хто платить акциз
Фактично акциз – це непрямий податок, який держава стягує за споживання всередині країни. Це і відрізняє такий вид оподаткування від, наприклад, мита, яке сплачується з товарів, що надійшли з-за кордону.
Як уже зазначалося, акциз прямо сплачують державі виробники й імпортери підакцизних товарів, коли купують марки. Або продавці, які отримують спеціальні ліцензії на реалізацію такої продукції і щомісяця подають декларації акцизного податку.
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Чому ж акциз – це «непогано»
Спочатку акцизне оподаткування в Україні мало стримувати споживання «соціально шкідливих товарів». Виходив такий собі непрямий спосіб боротьби з «зеленим і блакитним зміями» та контролю над виробництвом алкоголю і тютюну.
Фактично вважається, що у випадку з ними акцизне оподаткування використовується державою як спосіб управління і навіть зменшення виробництва таких товарів. Адже високі ціни на них впливають не тільки на кількість виготовлених одиниць, а й на обсяги споживання.
Держава розраховує, що висока вартість цих підакцизних товарів знизить споживання, тому постійно підвищує розмір акцизних зборів. І для бюджету корисно, і є шанс, що хтось курити відмовиться. Це в теорії.
Виходить, акцизи застосовуються і для впливу на кінцевих споживачів, щоб зменшити обсяги продажів певної продукції, яка сама по собі вважається небажаною. Наприклад, тих-таки алкоголю і тютюну. Крім того, у нас таким чином намагаються регулювати число старих іномарок. На скільки подібні дії виправдані, зараз не будемо аналізувати.
І збирати ці гроші в такому вигляді державі досить просто.
А ще в Україні акцизами обкладають товари широкого вжитку з високою рентабельністю. Крім згаданого способу контролю, акцизи встановлюють для того, щоб вилучати в дохід бюджету частину надприбутків, які отримують під час виробництва такої високорентабельної продукції. Це повинно і створювати приблизно однакові економічні умови господарської діяльності.
Тому не випадково в топ платників податків нашої країни входять тютюнові, енергетичні компанії. Наприклад, у 2020 році найбільшим платником податків країни стала "Укрнафта". На другому місці було "Укргазвидобування", а третю сходинку посів "Нафтогаз". На четвертому і п'ятому місці опинилися тютюнові компанії.