Україна розпочала сезон відбору газу зі сховищ

Україна розпочала відбір природного газу зі своїх підземних сховищ (ПСГ).

Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз", передає "Інтерфакс-Україна".

Так, якщо 1 жовтня сховища поповнилися на 13,9 млн куб. м, 2 жовтня - на 0,6 млн куб. м, а 3-4 жовтня був практично нейтральний баланс, то 5 жовтня зафіксовано відбір обсягом 0,1 млн куб. м, а 6 жовтня - вже 9,08 млн куб. м.

Голова оператора ПСГ України Сергій Перелома в межах онлайн-форуму Energy Club зазначив, що компанія відновить закачування в разі поліпшення погодних умов і зниження споживання природного газу, але синоптики найближчим часом не прогнозують суттєвої зміни температурного режиму.

За його словами, використовувати газ для опалення почали приватні домогосподарства, водночас централізованого теплопостачання ще повноцінно не включили.

Голова оператора нагадав, що Україна на сьогодні має у своєму розпорядженні запаси в сховищах обсягом 18,7 млрд куб. м газу, що відповідає середнім значенням входження в опалювальний сезон протягом останніх десяти років.

Нагадаємо, середній рівень наповнення газосховищ на початку опалювальних сезонів з 2011 по 2019 роки сягав 17,9 млрд куб. м, а мінімальний опускався до 14,5 млрд куб. м у 2016-му.

У 2020-му в українських ПСГ на початку сезону відбору було накопичено рекордні за 10 років 28,3 млрд куб. м газу.

3 жовтня Україна припинила закачування газу в сховища. На припинення закачування вплинула зупинка транзиту природного газу через Україну в напрямку Угорщини з 1 жовтня 2021 року, оскільки імпорт газу з Угорщини в Україну відбувався шляхом віртуального реверсу.