Мецгер відкинув претензії до кредиту Укрексімбанку на придбання Sky Mall

"Державний банк не зробив жодного порушення. У нас є всі документ".

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер, відсторонений від посади після конфлікту з журналістами, прокоментував розслідування "Радіо Свобода" про кредит на придбання ТРЦ Sky Mall.

У своєму фейсбуці Мецгер заявив, що зі сторони банку не було жодних порушень, а претензії до особи отримувача кредиту переадресував до Служби безпеки України.

У розслідуванні "Радіо Свобода" стверджується, що Укрексімбанк видав доларовий кредит компанії, бенефіціаром якої є бізнесмен Сергій Брюховецький, що має підприємства на непідконтрольних територіях Донецької та Луганських областей.

"Суть цього кредиту дуже проста: ми прокредитували компанію, яка купила торговий центр [Sky Mall у Києві]. Частиною угоди стало перекредитування в українських банках. Придбаний торговий центр, корпоративні права та майно оціночною вартістю понад 100 млн доларів перебувають в заставі банку. Служба безпеки Укрексімбанку перевірила компанії, яким був наданий кредит. Ніяких порушень законодавства з боку власників компаній не було виявлено. Кредит не є проблемним, він належним чином обслуговується. Всі умови по сплаті процентів та тіла кредиту виконуються. Державний банк не зробив жодного порушення. У нас є всі документи та ми відкриті до будь-яких перевірок органів досудового слідства", - заявив Мецгер.

Він підкреслив, що кредит було погоджено кредитним комітетом банку та затверджено правлінням. Наглядова рада також не мала ніяких зауважень до кредиту.

"Усі грошові кошти, видані банком в якості кредиту, були використані для рефінансування заборгованостей в українських банках та для розрахунку на території України з українською юридичною особою-продавцем активу", - розказав Мецгер.

Після цього він запропонував журналістам "Радіо Свобода" передати до СБУ документи, які можуть свідчити про незаконну діяльність отримувача кредиту.

"Сподіваюсь розслідування буде швидким та суспільство дізнається правду", - написав Мецгер.

Нагадаємо, що за ТРЦ Sky Mall багато років тривала боротьба між естонським інвестором Хілларом Тедером та київським бізнесменом Андрієм Адамовським. Саме на ситуацію навколо SkyMall недавно натякнула президентка Естонії Керсті Кальюлайд, сказавши, що не радить інвестувати в Україну.

У червні 2021 році Адамовський продав проблемний ТРЦ маловідомому бізнесмену Сергію Брюховецькому, тестю народного депутата від ОПЗЖ Федора Христенка.