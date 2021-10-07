Поліція вручила підозру керівництву Укрексімбанку

Поліцейські вручили керівництву Укрексімбанку повідомлення про підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів.

Про це повідомила пресслужба столицної поліції.

Зазначається, що працівникам банку загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

В поліції уточнили, що сьогодні, 7 жовтня, поліцейські та працівники прокуратури вручили підозру двом службовим особам банку.

"Крім того дізнавачі разом із процесуальними керівниками вивчають участь третьої особи, дії якої зафіксовані на відео, оприлюднене журналістами та причетність інших осіб. За результатами перевірки їх діям буде надано відповідну правову кваліфікацію", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у голови правління банку Євгена Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети". Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу. Наразі відомості в ЄРДР внесені за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 КК "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" (вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю, якщо такі дії були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб).

Пресслужба Укрексімбанку спочатку намагалася перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Однак, після того як було оприлюднене відео, Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. Пізніше він вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний.

6 жовтня речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що у справі нападу на журналістів підготували дві підозри.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".