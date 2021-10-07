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Окупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед військових немає.

Окупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Протягом минулої доби, 6 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В напрямку Нью-Йорка та Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв наші позиції, при цьому два рази зі стрілецької зброї та один раз - з підствольних гранатометів.

В районі Південного окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців немає.

На збройні провокації бойовиків ЗСУ відкривали вогонь у відповідь та змусили їх припинити вогневу активність. Станом на 7 годину ранку, 7 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, в середу, 6 жовтня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

5 жовтня в районі проведення ООС зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, двічі з яких - із застосуванням забороненого "Мінськом" озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів поранено українського бійця.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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