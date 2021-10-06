На Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку окупантів

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомилляє пресцентр ООС.

В напрямку Нью-Йорка- ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Новолуганського противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців немає.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - запевнили в штабі.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 5 жовтня, в районі проведення ООС зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, двічі з яких - із застосуванням забороненого "Мінськом" озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів поранено українського бійця.