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За час окупації на сході України загинули майже 14 тис. осіб, із них 4 тис. цивільних, - Денісова

Омбудсманка виступила на Генасамблеї Асоціації Омбудсманів Середземномор’я.

За час окупації на сході України загинули майже 14 тис. осіб, із них 4 тис. цивільних, - Денісова
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Восьмирічна окупація Російською Федерацією частини територій України призводить до системних порушень прав людини. Так, через порушення права на життя та безпеку на Сході України загинуло майже 14 тисяч громадян України, серед них 4 тисячі цивільних осіб, в тому числі 152 дитини. 34 тисячі поранені.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила на засіданні Генасамблеї Асоціації Омбудсманів Середземномор’я (АОМ).

"Незгода з діями окупанта, проукраїнська політична або громадянська позиція наших співгромадян стають підставою для переслідування та порушення права на свободу й особисту недоторканість. За політично та релігійно-вмотивованими звинуваченнями 121 громадянин України перебуває в ув’язненні в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації, зокрема 86 кримських татар. 71 особу вже засуджено на тривалі терміни", - повідомила українська омбудсманка під час  свого урочистого виступу з нагоди прийняття України у члени АОМ.

Денісова додала, що у незаконному ув’язненні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває 296 громадян України, з них 252 цивільні особи (у тому числі 4 волонтери), 44 військовослужбовці.

"Жителі тимчасово окупованих територій України позбавлені права на освіту та одержання інформації рідними українською та кримськотатарською мовами. Агресор проводить активну інформаційну пропаганду, викорінює все українське, знищує національну ідентичність українців та кримських татар", - наголосила уповноважена ВРУ з прав людини.

Людмила Денісова переконана, що вплинути на державу-окупанта з метою припинення порушень прав людини можливо лише шляхом скоординованої міжнародної підтримки задля тиску на Російську Федерацію.

"Тому участь України в Асоціації Омбудсманів Середземномор’я, яка об’єднує країни на величезній території - від Оману до Португалії, є дуже важливою у напрямку забезпечення додержання прав людини на всій території України", - наголосила українська омбудсманка.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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