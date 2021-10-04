Росія грубо порушує права людини в окупованому Криму, - спільна заява 40 країн

Російська Федерація має припинити грубі порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє пресслужба МЗС, про це йдеться у спільній заяві 40 держав про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Текст заяви 4 жовтня виголосила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час 48-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві.

Основні сигнали спільної заяви:

засудження грубих порушень Російською Федерацією прав людини в тимчасово окупованому Криму;

Підтримка Кримської платформи;

Заклик до РФ дотримуватися своїх зобов’язань, згідно з нормами міжнародного права, та засудження будь-яких спроб РФ легітимізувати анексію Криму;

Засудження проведення виборів до Державної Думи РФ (17-19 вересня) на суверенній території України без згоди української сторони та невизнання результатів згаданих виборів;

Рішуче засудження політично вмотивованих обшуків та затримання кримських татар, зокрема: Ельдара Одаманова, Асана та Азіза Ахметових, Шевкета Усейнова, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла;

Необхідність дотримання РФ як державою-окупантом її зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом та в сфері прав людини, зокрема відновити права людини всіх жителів тимчасово окупованого Криму, негайно та повною мірою виконати наказ Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року щодо поновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та припинення утисків кримських татар;

Підтримка територіальній цілісності, політичній незалежності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів і готовність працювати разом заради поваги до прав та основних свобод людини всіх жителів тимчасово окупованого Криму.

Заяву підписали: Україна, Австрія, Австралія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Іспанія. Італія, Канада, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція.

Нагадаємо, у березні 19 країн оприлюднили спільну заяву, у якій звинуватили Росію у спробі спотворити уявлення про реальну ситуацію в окупованому Криму.