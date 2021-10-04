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Адвокати засудженого в Білорусі українця Ференця подали апеляцію на його вирок, - МЗС

"Ввважаємо справу українця політично мотивованою, а вирок - несправедливим та протиправним".

Адвокати засудженого в Білорусі українця Ференця подали апеляцію на його вирок, - МЗС
Михайло Ференць
Фото: sk.gov.by

Адвокати засудженого в Білорусі громадянина України Михайла Ференця вже оскаржують його вирок у апеляції.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, передає "Радіо Свобода".

Коментуючи повідомлення про вирок, він уточнив, що йдеться не про нову справу. 

"Того ж дня МЗС України висловило протест білоруській стороні: ми вважаємо справу українця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Доказів провини наведено не було. Наразі вирок не набув чинності, адвокати вже подали апеляційну скаргу. Продовжимо захищати інтереси нашого громадянина усіма доступними засобами задля його звільнення", – заявив Ніколенко.

Нагадаємо, 20 вересгня суд Заводського району Мінська виніс вирок громадянину України Михайлу Ференцю і засудив його до трьох років позбавлення волі за нібито участь у "діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна".

Раніше Слідчий комітет Білорусі заявив, що українця судять за участь в протестах. 32-річний чоловік нібито брав участь в акціях у Мінську рік тому, малював на стінах тарганів і шукав однодумців в Telegram-чатах.

У липні убілоруському місті Столин силовики затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка. У помешканні чоловіка, який має посвідку на проживання в Білорусі, провели обшук, в якому брали участь п'ять співробітників міліції. В українця вилучили телефон та відвезли його до КДБ.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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