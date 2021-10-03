Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ

Про повернення експрезидента на батьківщину не знав практично ніхто.

Михайло Саакашвілі, якого ввечері 1 жовтня затримали у Грузії, потрапив до країни, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Про це повідомляє грузинське видання CNews із посиланням на неназване джерело.

Родич водія трейлера Елгуджі Цомаї заявив, що той давно працює водієм і возить з Грузії в Україну зелень. Чоловік нібито є також власником квартири у Тбілісі, в якій було затримано Михайла Саакашвілі.

Раніше прокуратура назвала лише ініціали чоловіка: Е. Ц. Йому висунуто звинувачення в приховування злочинів.

За інформацією того самого джерела грузинського видання, трейлер перетнув кордон Грузії у Поті. Таким чином, можна припустити, що вантажівка прибула в порт поромом з України. У Поті Елгуджі Цомая змінив машину і на своєму особистому легковому автомобілі доставив Саакашвілі в Батумі.

При цьому джерело спростовує інформацію про те, що експрезидент перебував у Грузії чотири дні, перш ніж його затримали. Співрозмовник грузинського ЗМІ стверджує, що зняті в Батумі відео було записано напередодні ввечері (ймовірно, ввечері 30 вересня), і викладено в мережу вже з Тбілісі.

За даними CNews, про повернення Михайла Саакашвілі на батьківщину не знав практично ніхто, в тому числі його найближчі соратники.

Саакашвілі затримали в Тбілісі в п'ятницю, 1 жовтня, після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Грузинські правоохоронці затримали політика та доправили до ізолятора. На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння з приводу арешту Саакашвілі, який має українське громадянство та очолює Виконавчий комітет Національної ради реформ.