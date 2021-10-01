Зеленський занепокоєний через затримання Саакашвілі, - Нікіфоров

Українські консули вже працюють над тим, аби надати Саакашвілі усю необхідну допомогу.

Президент Володимир Зеленський занепокоєний через затримання у Грузії голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомив речник Зеленського Сергій Нікіфоров.

"Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації", - написав Нікіфоров у Facebook.

Він зазначив, що Україна звертається до грузинської сторони по роз'яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина.

"Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання. Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Міхеїлу Саакашвілі усю необхідну допомогу", - додав речник президента.

Напередодні стало відомо, що у Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

Раніше сьогодні Михайло Саакашвілі заявив, що приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Водночас у МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон з Грузією.

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Саакашвілі оголошений у Грузії у внутрішньодержавний розшук. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це.

2 жовтня у Грузії відбудуться місцеві вибори.