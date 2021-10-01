Депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько оприлюднила спільне відео з Михайлом Саакашвілі, записане до його від'їзду до Грузії. На ньому пара розкриває інформацію про свої стосунки. Ясько також заявляє, що підтримує рішення Саакашвілі поїхати до Грузії.

Відповідний запис вона оприлюднила у Facebook.

"Ми записали це відео до від‘їзду Михайла до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного та підтримуємо. Любов та Боротьба за свою Державу - це найблагородніша справа! І я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину", - повідомила Ясько.

Вона зазначила, що повністю підтримує Саакашвілі, "бо вчинила б так само за Україну".

“Михайло Саакашвілі - громадянин України, і ми повинні захищати наших громадян! Люблю", - додала Ясько.

Напередодні стало відомо, що у Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

Раніше сьогодні Михайло Саакашвілі заявив, що приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Водночас у МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон з Грузією.

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Саакашвілі оголошений у Грузії у внутрішньодержавний розшук. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це.

2 жовтня у Грузії відбудуться місцеві вибори.