"Справ моряків" досі не закрита ДБР, - адвокат

Арбітражний трибунал у Гаазі 11 жовтня почне слухання у справі України проти Росії щодо захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден і 24 українських моряків. Попри це, в Україні досі не закрита кримінальна справа проти експрезидента Петра Порошенка, яку зрозслідує ДБР. Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань в коментарі телеканалу «Прямий». Він зауважив, що це «розслідування» шкодить позиції України у міжнародному процесі проти держави-агресора.

«Це кримінальне провадження було ініційовано Портновим, і головною метою було саме зашкодити Україні і послабити позицію України в цій суперечці з державою-агресором. Після того, як слідчі ДБР розпочали це кримінальне провадження, воно тут же почало використовуватися представниками держави-агресора. Представник Росії в ООН Небензя цитував папірці з цього провадження з метою довести, що в самій Україні сумніваються в тому, що винна Російська Федерація», – зауважив адвокат.

Головань також нагадав, що слідчі ДБР відмовились долучити до матеріалів справи рішення Міжнародного трибуналу із морського права, який наказав Росії негайно звільнити військових моряків та повернути кораблі.

«Очевидно, що справа має бути закрита і забута вже давно. Але, по-перше, вона тримається в активному стані для того, щоб транслювати назовні, що в Україні сумніваються у правоті наших військових і керівництва держави, Президента Порошенка. По-друге, за допомогою цього кримінального провадження, я абсолютно переконаний, для Російської Федерації немає ніяких наших військових секретів, пов’язаних із рухом наших кораблів. Тому що слідство ДБР повилучало всі дані, інформацію і документи, пов’язані з рухом кораблів і не тільки. Все, що можна було для Росії, ДБР зробило», – резюмував Ігор Головань.