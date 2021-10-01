Народний депутат "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що особисто в нього почалися політичні розбіжності зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим ще рік тому.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту LB.ua в межах з'їзду фракції в Трускавці. Він зазначив, що буде вирішувати, чи підписувати лист за розгляд відставки Разумкова і чи голосувати за це в залі за підсумками фракційного обговорення.

"А те, що Давид (Арахамія. – Ред.) прийшов за підписними листами, я сприйняв як, на жаль, логічне продовження цієї тяжкої, я би сказав, драматичної історії. Тому що коли ну ось такі процеси конфліктні приводять до таких результатів серед тих людей, які були колись у самому початку, в 19-му році, це важко. Але це важко по-людськи, особисто, а політично – я розумію, що відбувається. Більше того, політично у мене не остаточно сформована думка, але політично ми з Дмитром Олександровичем почали розходитися ще в минулому році. Це конкретно якщо брати мене і Діму Разумкова", – заявив він.

Зокрема, за словами Потураєва, Разумкова не влаштовувала його позиція щодо медіареформ та захисту українського інформаційного простору.

"А я йому говорив, що мене не влаштовує. У мене з ним до нині нормальні людські відносини. Я би дуже хотів, щоб так і лишилося. Просто ми йшли в парламент, щоб реалізовувати певні політичні плани і робити певні політичні кроки. Якщо Діма прийшов до інших висновків і поглядів, я не можу сказати, що він не має на це права, але тоді він стає моїм політичним опонентом", – висловився депутат.

Його колега по фракції Микола Тищенко сказав, що до роботи спікера парламенту є питання "щодо командності, щодо риторики, щодо професійного відношення і ставлення до народу".

Нардепка Галина Янченко в коментарі кореспонденту LB.ua повідомила, що утримається від коментарів до рішення фракції. Народний депутат Василь Вірастюк, який тільки в цьому червні склав присягу, також не захотів коментувати свою позицію щодо відставки Дмитра Разумкова з посади глави парламенту, але сказав, що "в принципі задоволений" роботою спікера.