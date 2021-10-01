Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
Брагар та Богуцька розповіли, чи підпишуть лист про відставку Разумкова
Брагар та Богуцька розповіли, чи підпишуть лист про відставку Разумкова
Озброєний автоматом бойовик "ЛНР" здався в полон ЗСУ, - штаб ООС
Озброєний автоматом бойовик "ЛНР" здався в полон ЗСУ, - штаб ООС
"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Білорусь видає нелегальним мігрантам військову форму, - польські прикордонники
Білорусь видає нелегальним мігрантам військову форму, - польські прикордонники
Журналістів, які їдуть в поїзді на Трускавець, пересадили в інший вагон через "Слуг народу"
Журналістів, які їдуть в поїзді на Трускавець, пересадили в інший вагон через "Слуг народу"
ГоловнаПолітика

Трансляція круглого столу "Відповідність законопроєкту про столицю Конституції України та міжнародним стандартам"

Організатор – Інститут Горшеніна.

Об 11:00 розпочинається трансляція круглого столу: «Відповідність законопроєкту про столицю Конституції України та міжнародним стандартам».

Організатор – Інститут Горшеніна за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

Питання до обговорення:

1. Який закон про столицю потрібний Києву?

2. Чи відповідає законопроєкт №2143-3 Конституції України?

3. Ризики ухвалення законопроєкту для місцевого самоврядування в Україні.

5. Чому висновок Венеціанської комісії є важливим для майбутнього закону про столицю?

Учасники круглого столу:

  • Олександр Черненко, народний депутат VIII скликання, екс-голова КВУ
  • Леонід Ємець, депутат Київради, народний депутат VII та VIII скликань, заслужений юрист України
  • Ігор Луценко, активіст, народний депутат VIII скликання
  • Богдан Бондаренко, експерт із конституційного права

Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

Згадування у новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна є обов'язковим.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також