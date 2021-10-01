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Жмеренецький: "Слуги народу" приїхали в Трускавець за власні кошти

Провести з'їзд в іншому місці, на думку депутата, неможливо, бо Трускавець – символічне місце. 

Народні депутати "Слуги народу" самостійно оплачують витрати на поїздку для з'їзду фракції у Трускавці. Про це журналістам заявив депутат Олексій Жмеренецький, повідомив кореспондент LB.ua.

"Нам централізовано купували квитки, але за наш рахунок. І зараз, я так розумію, ми будемо оплачувати готель... Номери заброньовані, але ще не оплачені", – зазначив депутат.

Він додав, що партія може оплачувати партійні речі, які не є послугами для депутатів.

"Тому що НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції. – Ред.) потім скаже, чому ви проживали на курорті, тобто це не просто тренінг чи корпоративна зустріч, і вони вважають, що три дні в саунах і басейні, хоча я впевнений, що не буде часу взагалі на такі речі. Тому проживання партія не могла оплатити в цих готелях", – заявив він.

Саме Трускавець, за словами депутата, обрали символічно, бо там два роки тому проходив тренінг для "слуг".

"Кожен комітет підготував звіт про досягнення, реформ на інституційному рівні, будуть доповіді голів комітетів, є плани на наступні два роки", – заявив Жмеренецький.

Зробити це умовно в Пущі-Водиці, на погляд нардепа, не можна, бо вони "починали в Трускавці і це символічно". 

Нагадаємо, що "слуг народу" селять у три готелі – "Ріксос Прикарпаття", "Міротель" та "Лісова пісня". Безпосередньо засідання відбуватимуться в готелі "Ріксос Прикарпаття". 

Учора депутати відправилися в Трускавець потягом. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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