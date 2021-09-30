​Арахамія вдруге ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знову вніс пропозицію зібрати підписи за відкликання спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Про це повідомила прессекретарка Разумкова Ольга Туній.

"Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно", - написала вона у фейсбуці.

Туній припустила, що фракція або змінила свою позицію, або Арахамія "не дуже добре знається на парламентських процедурах".

"Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання Голови Парламенту з посади було замало", - зазначила прессекретарка.

У новому зверненні Арахамія вже від свого імені просить від Разумкова надати листи для збору підписів на його звільнення.

Нагадаємо, сьогодні Арахамія від імені фракції подав пропозицію зібрати підписи за відкликання спікера парламенту Разумкова.

Збір підписів за розгляд відкликання Разумкова проходитиме, зокрема, на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" в Трускавці.

Якщо назбирається 150 підписів, питання винесуть в зал. А якщо в Раді вистачить голосів за зняття Разумкова з посади спікера, він лишатиметься позафракційним народним депутатом. Сам Разумков заявив, що не піде з політики в разі відставки.