​Зеленський домовився з конгресменами США про ознайомлювальні візити міських голів для обміну досвідом, - Єрмак

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський домовився з представниками американського Конгресу про можливості проведення ознайомчих візитів з обміну досвідом у сфері підвищення ефективності місцевого самоврядування.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Під час візиту президента до США відбулася дуже конструктивна і плідна зустріч із представниками американського Конгресу. І президент уже домовився, що перші такі обміни можуть відбутися саме з США", - сказав він під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Звертаючись до учасників Конгресу, Єрмак також наголосив на необхідності спільного акумулювання міжнародного досвіду та його впровадження на всіх рівнях влади.

Для цього, за його словами, буде організовувано такі ознайомлювальні поїздки українських міських голів та обмін досвідом або ноу-хау задля підвищення ефективності місцевого самоврядування в Україні.

Нагадаємо, 6 вересня Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США, яка перебувала з візитом в Україні. Візит республіканців відбувся всього за кілька днів після того, як Зеленський відвідав США із робочим візитом.

Президент України прилетів до США 31 серпня для переговорів з президентом США Джо Байденом. Він також провів зустріч з міністром оборони США, міністром економіки США, керівником NASA, президентом групи Світового банку.

За участю президента було підписано кілька документів, зокрема меморандум з Westinghouse про будівництво нових атомних блоків в Україні. Також Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд.