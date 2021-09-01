Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
День, коли США програли афганську війну
День, коли США програли афганську війну
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
Трибуну Київради заблокували депутати "Слуги народу" і ОПЗЖ
У Південній Африці попередили про виявлення нового агресивного штаму COVID-19
У Південній Африці попередили про виявлення нового агресивного штаму COVID-19
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани
У Міжнародному паралімпійському комітеті відреагували на відмову Цвєтова фотографуватися з росіянами на п'єдесталі пошани
ГоловнаСвіт

Зеленський та міністр оборони США обговорили перспективи співпраці для протидії агресивній політиці Росії

"Ситуація у Чорному морі вимагає колективної безпекової відповіді", - наголосив президент України.

Зеленський та міністр оборони США обговорили перспективи співпраці для протидії агресивній політиці Росії
Володимир Зеленський та Ллойд Остін
Фото: president.gov.ua

Під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю американських військовослужбовців унаслідок теракту в Кабулі.

"Як Президент країни, яка майже щодня втрачає своїх найкращих синів на війні, розв’язаній Росією на сході України, добре розумію біль сімей загиблих та всього американського народу", - сказав він.

Зеленський також розповів про допомогу з боку України в евакуації з Афганістану іноземних громадян, а також афганців, які потребували захисту. Голова Пентагону подякував за допомогу.

Міністр оборони США привітав Україну з 30-річчям незалежності й запевнив, що Штати стоятимуть поруч з нашою країною, підтримуватимуть її суверенітет і територіальну цілісність, допомагатимуть у протидії російській агресії. Він також висловив підтримку прагнення України до набуття членства в НАТО.

Співрозмовники обговорили ситуацію на сході України, яка залишається напруженою попри зусилля України щодо досягнення деескалації мирним дипломатичним шляхом. Зокрема, напруженість посилюється у зв'язку з проведенням Російською Федерацією військових навчань "Захід-2021".

Президент України та міністр оборони США також обговорили перспективи розвитку співпраці з метою протидії агресивній політиці Росії в Азовсько-Чорноморському регіоні та гарантування свободи судноплавства в міжнародних водах.

"Ситуація у Чорному морі вимагає колективної безпекової відповіді", - наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що налаштований на реформування української оборонної промисловості та всебічно підтримує корпоратизацію оборонних підприємств.

Крім того, президент подякував американській стороні за лікування та реабілітацію українських військових і ветеранів. Він наголосив, що Україна розраховує на підтримку США у розбудові мережі лікувально-реабілітаційних центрів для наших захисників.

Нагадаємо, 31 серпня міністр оборони України Андрій Таран та очільник Пентагону Ллойд Остін підписали угоду про основи оборонного партнерства.

Сполучені Штати обіцяють надати Україні близько $60 млн військової допомоги. Новий пакет міститиме більше протитанкових ракет Javelin, які, на думку Києва, мають вирішальне значення для захисту від російських військ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також