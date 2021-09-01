Зеленський та міністр оборони США обговорили перспективи співпраці для протидії агресивній політиці Росії

Під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський висловив співчуття у зв’язку із загибеллю американських військовослужбовців унаслідок теракту в Кабулі.

"Як Президент країни, яка майже щодня втрачає своїх найкращих синів на війні, розв’язаній Росією на сході України, добре розумію біль сімей загиблих та всього американського народу", - сказав він.

Зеленський також розповів про допомогу з боку України в евакуації з Афганістану іноземних громадян, а також афганців, які потребували захисту. Голова Пентагону подякував за допомогу.

Міністр оборони США привітав Україну з 30-річчям незалежності й запевнив, що Штати стоятимуть поруч з нашою країною, підтримуватимуть її суверенітет і територіальну цілісність, допомагатимуть у протидії російській агресії. Він також висловив підтримку прагнення України до набуття членства в НАТО.

Співрозмовники обговорили ситуацію на сході України, яка залишається напруженою попри зусилля України щодо досягнення деескалації мирним дипломатичним шляхом. Зокрема, напруженість посилюється у зв'язку з проведенням Російською Федерацією військових навчань "Захід-2021".

Президент України та міністр оборони США також обговорили перспективи розвитку співпраці з метою протидії агресивній політиці Росії в Азовсько-Чорноморському регіоні та гарантування свободи судноплавства в міжнародних водах.

"Ситуація у Чорному морі вимагає колективної безпекової відповіді", - наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що налаштований на реформування української оборонної промисловості та всебічно підтримує корпоратизацію оборонних підприємств.

Крім того, президент подякував американській стороні за лікування та реабілітацію українських військових і ветеранів. Він наголосив, що Україна розраховує на підтримку США у розбудові мережі лікувально-реабілітаційних центрів для наших захисників.

Нагадаємо, 31 серпня міністр оборони України Андрій Таран та очільник Пентагону Ллойд Остін підписали угоду про основи оборонного партнерства.

Сполучені Штати обіцяють надати Україні близько $60 млн військової допомоги. Новий пакет міститиме більше протитанкових ракет Javelin, які, на думку Києва, мають вирішальне значення для захисту від російських військ.