Грузія цього року може утриматися від отримання 75 млн євро від ЄС, - прем'єр Гарібашвілі

Таке рішення може бути прийняте для того, щоб не збільшувати зрослий зовнішній борг.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що у зв'язку з двозначним економічним зростанням, цього року країні може не знадобитися друга частина макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у розмірі 75 млн євро, щоб не збільшувати зрослий зовнішній борг.

Про це він заявив жуналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цього року, оскільки ми почали скорочувати зовнішній борг, велика ймовірність того, що більше не буде необхідності отримувати цю суму", - сказав Гарібашвілі.

При цьому прем'єр зазначив, що Грузія дуже вдячна ЄС за всю допомогу, яку він надав країні під час боротьби з пандемією коронавірусу, і в цілому за все, що зробив і робить.

Однією з головних причин того, що уряд може утриматися від запозичення другої частини допомоги ЄС, Гарібашвілі назвав той факт, що це кредит, а не грант.

"Головний мотив у тому, що ми поступово почали скорочувати зовнішній борг", - наголосив прем'єр.

За його словами, згідно з попередніми статистичними даними, зростання ВВП Грузії у липні у річному обчисленні склало близько 10%, а за сім місяців поточного року - 12,2%.

"Це призведе до додаткових надходжень до бюджету, і при збереженні цих темпів до кінця року ми, швидше за все, будемо мати двозначне економічне зростання", - сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року ЄС повідомив про те, що в рамках програми макрофінансової допомоги надасть Грузії 100 млн євро для підтримки платіжного балансу країни і полегшення її бюджетних фінансових потреб у подоланні наслідків пандемії COVID-19.

Цей кредит складається з 75 млн євро, виділених з програми макрофінансової допомоги, оголошеної в квітні 2020 року, спрямованої на пом'якшення соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу, і 25 млн євро, що представляють собою останній транш із попередньої програми макрофінансової допомоги, затвердженої у квітні 2018 року.

ЄС надає Грузії фінансову і технічну допомогу за різними напрямами. Станом на 1 серпня 2021 року борг Грузії перед ЄС становив 133 млн євро.