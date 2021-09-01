Родина з України потрапила в ДТП в Австрії, загинули двоє дітей

Батьки отримали травми і були доставлені в державну лікарню.

В Австрії на автодорозі поблизу мвста Фезендорф в результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули дві дитини з України, батьки госпіталізовані

Про це повідомляє видання Kronen Zeitung.

Аварія сталася 31 серпня о 5:15 ранку на трасі Зюдаутобан (A2). Автомобіль з італійськими номерами, яким подорожувала родина українців, поламався посеред траси і встав на третій смузі. Авто з австрійцем за кермом, яке рухалося ззаду, не змогло вчасно загальмувати і врізалося в нього.

В результаті загинули двоє дітей, які сиділи на задньому сидінні: 6-річний хлопчик помер одразу після госпіталізації, через кілька годин - його 2-річний брат.

Батьки хлопчиків - 42 та 34 роки - також отримали травми і були доставлені в державну лікарню Бадена. 40-річний громадянин Австрії отримав незначні травми.

На місці аварії працювали два аварійні вертольоти та рятувальні машини.

Нагадаємо, у червні на румуно-угорському кордоні розбився мікроавтобус з українцями. Внаслідок аварії одна людина загинула, 16 отримали поранення.