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"Талібан" не зможе скористатися військовою технікою, що залишилася в Афганістані, - Пентагон

За словами речника Пентагону, вся техніка була демілітаризована і приведена у неробочий стан.

"Талібан" не зможе скористатися військовою технікою, що залишилася в Афганістані, - Пентагон
Речник Пентагону Джон Кiрбi
Фото: EPA/UPG

Американська військова техніка, що перейшла під контроль бойовиків руху "Талібан", була демілітаризована і приведена в неробочий стан ще до виведення американських військ з Афганістану.

Про це в ефірі CNN заявив речник Пентагону Джон Кирбі.

Після повного виведення американських військ з Афганістану були оприлюднені знімки з аеропорту в Кабулі. На них видно, як члени "Талібану" оглядають покинутий ангар з військовою технікою, зокрема вертольотами, залишеними США.

“Вони можуть перевіряти все, що хочуть. Вони можуть дивитися на неї (техніку - ред.), вони можуть ходити, але вони не можуть керувати ними. Вони не можуть ними керувати. Аеропорт - все літаки, вся наземна техніка. Єдине, що ми залишили в робочому стані, - це пара пожежних машин і навантажувачів, щоб сам аеропорт міг залишатися більш працездатним у майбутньому”, - сказав Кірбі.

У вівторок, 31 серпня, таліби зайшли на територію аеропорту Кабула після того, як США вивели свої останні військові підрозділи з Афганістану.

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