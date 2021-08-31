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Вирок білоруським опозиціонерам Колесниковій та Знаку оголосять 6 вересня

Це буде єдиною відкритою частиною судового процесу. 

Вирок білоруським опозиціонерам Колесниковій та Знаку оголосять 6 вересня
Марія Колесникова та Максим Знак
Фото: Интерфакс

Вирок білоруським опозиціонерам Марії Колесниковій та Максиму Знаку оголосять 6 вересня о 12 годині. За "публічні заклики до дій, спрямовані на завдання шкоди національній безпеці", "змову з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом" та "створення екстремістської організації і керівництво нею" їм загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Оголошення вироку буде єдиною відкритою частиною судового процесу. Сьогодні завершилися дебати сторін, Марія та Максим виступили з останнім словом, повідомив у Telegram штаб екскандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарико. 

Колесникова і Знак входили до складу президії Координаційної ради Білорусі – опозиційного об'єднання, що виникло на тлі масових протестів після чергового оголошення Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

Білоруське КДБ намагалося силою вивезти Марію Колеснікову та Максима Знака з Білорусі в Україну. 7 вересня 2020 очевидиця повідомила, що невідомі в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова провели обшук.

Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. 

Уранці 8 вересня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникова нібито була затримана при спробі перетину кордону з Україною. В білоруській прикордонній службі також заявили, що Колесникова буцімто незаконно намагалася перетнути кордон. Колеснікова порвала на кордоні паспорт, щоб зробити це неможливим.

Після цього її затримали і відправили і СІЗО КДБ, У липні 2021 їхню зі Знаком справу передали до суду. 

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