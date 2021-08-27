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​Верховний суд Білорусі ліквідував асоціацію журналістів

БАЖ діє з осені 1995 року.

​Верховний суд Білорусі ліквідував асоціацію журналістів
Фото: stanislav_05

Верховний суд Білорусі задовольнив позов Міністерства юстиції про ліквідацію Білоруської асоціації журналістів (БАЖ).

Про це повідомляє Telegram-канал організації.

Згідно з рішенням суду, всі доводи представника асоціації журналістів про відмову в задоволенні позову "не повинні вважатися важливими", а представник відповідача "неправильно розуміє закон".

БАЖ діє з осені 1995 року. Вона об'єднує понад 1 300 членів - співробітників медійної сфери. БАЖ - впливова організація, визнана міжнародною професійною спільнотою.

Нагадаємо, режим Олександра Лукашенка за останні тижні провів кілька рейдів проти журналістів незалежних ЗМІ. 18 серпня силовики прийшли з обшуками до співробітників інформагентства "БелаПАН"

Попередня облава відбулась 16 липня, коли силовики виламали двері в "Радіо Свобода", після чого вилучили техніку та затримали кількох осіб. Того ж дня масові обшуки відбулися у інших представників медіа та правозахисників.

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