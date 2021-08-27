Інформації про постраждалих та загиблих українців чи членів сімей унаслідок теракту в Кабулі немає

Інформації про постраждалих чи загиблих українців та членів їхніх сімей унаслідок теракту в Кабулі немає. Мова йде про ттих людей, які зареєструвалися на евакуацію. Про це в інтерв'ю LB.ua розповів посол Україні в Таджикистані та Афганістані (за суміцництвом) Василь Серватюк.

"Зараз посольство за дорученням міністра Дмитра Кулеби постійно моніторить ситуацію в аеропорту Кабула. Ми вчора завчасно попередили усіх наших громадян про можливі теракти на території летовища і закликали їх залишатися поза ним, у безпечних місцях", – повідомив він.

Серватюк додав, що, за словами українців, які не евакуювалися з Афганістану, кількість людей, які хочуть покинути країну та перебувають на території аеропорту, не зменшилася.

"Заходи безпеки, пропускний режим набагато жорсткіші, аніж були до цього... Там же тисячі людей, які хочуть евакуюватися і перебувають на летовищі. Щоби туди пройти і там сидіти, багато хто домовляється з талібами, оплачує їх «послуги». Є ті, хто проходить по списку, а є ті, хто дає хабар чи так проповзає. На натовп вплинути неможливо. Очевидно, що за тиждень ІДІЛ вивчив загальну ситуацію і знайшов десь шпарини у смугах безпеки. Не виключаю й людський фактор – банальний підкуп. Тут може бути чимало версій. Сказати можу точно: в тих умовах, які там є зараз, забезпечити стовідсоткову безпеку майже неможливо", – додав посол.

За його словами, нині є доволі ефективні на сьогоднішній день маршрути, способи евакуації громадян без використання аеропорту як місця збору.

На погляд Серватюка, теракт серйозно вплинув на процес евакуації.

"Усі причетні служби, які займаються евакуацією, американська та загалом натівська адміністрація, посольства вносять корективи в свої плани, в графіки польотів, їх погодження. Зараз збільшуватиметься термін від прильоту судна до доставки громадян на нього. Це вплине на плани евакуації і, на жаль, може збільшити терміни. Вчора обстріляли з кулемета військово-транспортний літак італійських ВПС, який мав евакуювати своїх громадян. Із-за цього встановлені також додаткові заходи безпеки, збільшені терміни, нині посилено працює розвідка", – додав він.

Нагадаємо, що унаслідок двох вибухів та стрілянини в районі аеропорту Кабула загинули близько 100 осіб, серед них – 13 американських військових.