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У Росії​ за кілька хвилин після зльоту впав бомбардувальник Су-24

Льотчики встигли катапультувалися.

У Росії​ за кілька хвилин після зльоту впав бомбардувальник Су-24
Су-24 (Архівне фото)
Фото: topwar.ru

У Пермській області Росії зазнав аварії фронтовий бомбардувальник Су-24. Екіпаж літака встиг катапультуватися і вижив.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Су-24 злетів з військового аеропорту що біля Пермі. Попередньою причиною авіакатастрофи називають відмову техніки.

Бомбардувальник впав в лісистій місцевості. За кілька хвилин після зльоту льотчики катапультувалися.

Джерела видання ТАСС стверджують, що бомбардувальник сідав на аеродромі для дозаправлення. За кілька хвилин після зльоту він зазнав аварії.

Нагадаємо, 19 серпня в Росії розбився другий за два дні військовий літак. Винищувач нового покоління МіГ-29СМТ зазнав аварії відразу після зльоту при виконанні першого розвороту. Льотчик загинув.Раніше, 17 серпня, новітній російський літак Іл-112В розбився під час тренувального польоту в Московській області. Екіпаж загинув.

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