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Головний парламентер ЄС з питань Brexit вирішив балотуватися на посаду президента Франції

Барньє представлятиме правоцентристську партію "Республіканці".

Головний парламентер ЄС з питань Brexit вирішив балотуватися на посаду президента Франції
Фото: EPA/UPG

Колишній глава МЗС Франції, колишній єврокомісар і колишній головний парламентер Європейського Союзу з питань Brexit Мішель Барньє підтвердив, що висуває свою кандидатуру в президенти країни на найближчих виборах навесні 2022 року.

Про це він заявив у прямому ефірі телеканалу TF1, передає "Інтерфакс-Україна".

"Так, я ухвалив рішення бути кандидатом на президентських виборах у квітні майбутнього року. Менше ніж за 8 місяців французи обиратимуть свого нового президента", - заявив Барньє.

За його словами, настав "вимогливий і серйозний час".

"І світ, який нас оточує, це небезпечний світ. Ми це бачимо у цей самий час у Кабулі. І це крихкий і несправедливий світ. Це видно з кліматичних змін і тих катастроф, до яких вони призводять у нашій країні", - продовжив Барньє.

Він наголосив "на безлічі страждань і несправедливості, безлічі розколів".

"У ці важкі часи я прийняв рішення. Я рішуче налаштований висунути себе в президенти примиреної Франції, який поважатиме французів і змусить поважати Францію", - сказав французький політик.

"У нашій країні справи йдуть погано. Потрібно чергування (влади), щоб примиритися, зібратися разом і діяти по-справжньому", - заявив він газеті "Фігаро".

Барньє представлятиме правоцентристську партію "Республіканці".

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