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​До медцентру в Кабулі доправили понад 30 поранених під час вибуху в аеропорту, шестеро померли

Точна кількість постраждалих наразі невідома.

​До медцентру в Кабулі доправили понад 30 поранених під час вибуху в аеропорту, шестеро померли
Фото: Hamid Haidari

До неурядового італійського медичного центру в Кабулі Emergency доправили понад 30 поранених в результаті вибуху в аеропорту.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на представника центру. 

"Наразі до нашого хірургічного центру в Кабулі прибуло понад 30 пацієнтів з аеропорту, шість осіб уже померли після прибуття", - йдеться в повідомленні.

Точна кількість поранених невідома.

Раніше телеканал Fox News також повідомив, що під час вибуху постраждали троє військових США.

Нагадаємо, у четвер увечері в аеропорту Кабула стався потужний вибух, за попередніми даними, атаку здійснив терорист-смертник, є загиблі та поранені.

Раніше офіційні представники низки західних країн у Кабулі, зокрема США та Великої Британії, попереджали своїх громадян про загрозу терористичних атак у міжнародному аеропорту афганської столиці.

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