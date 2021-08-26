Україна вивезла з Афганістану понад 250 українців та іноземців, - Кулеба

Україна евакуювала з Афганістану понад 250 громадян України, членів їхніх сімей та іноземців, ще приблизно 90 українців та членів їхніх сімей очікують евакуації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Укрінформ.

"Зараз конкретна цифра, скільки там громадян в Афганістані, - це приблизно 90 осіб, це громадяни України та члени їхніх сімей. Тобто, наприклад, чоловік - громадянин України, а дружина і діти - громадяни Афганістану, але оскільки це сім’я, ми безумовно допомагаємо їм усім звідти вибратися. Ми вже вивезли понад 250 громадян України, членів їх сімей та іноземців", - поінформував Кулеба.

Міністр наголосив, що в МЗС працюватимуть доти, поки не вивезуть усіх, і наразі триває робота над організацією наступного евакуаційного рейсу.

Кулеба зауважив, що сьогодні зранку отримав інформацію про ускладнення ситуації в аеропорту Кабула і про відмову деяких країн від евакуаційних рейсів через неспроможність гарантувати їхню безпеку.

Він додав, що з огляду на ефективність дій України до МЗС надходять запити від інших країн і міжнародних організацій з проханням вивозити їхніх громадян чи громадян Афганістану, які з ними співпрацювали, але пріоритет завжди надаватиметься громадянам України.

Нагадаємо, США і країни-союзники закликали негайно покинути аеропорт в Кабулі через загрозу теракту. Західні війська поспішають евакуювати якомога більше своїх громадян.

"Талібан" дозволив евакуюватися тільки до 31 серпня і відмовився продовжувати цей термін.

Україна здійснила вже три евакуаційні рейси після загострення ситуації в Афганістані. Зокрема, 23 серпня евакуйовано 41 українця та 57 афганців.

Як повідомляли, евакуйовані в Україну 65 громадян Афганістану попросили про статус біженця.