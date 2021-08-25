Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію, - Кулеба

Уряд Мальти визнав українські цифрові сертифікати про вакцинацію від коронавірусної хвороби. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС. Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19”, - зазначив Кулеба у Twitter.

🇲🇹Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС.



Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19. #ВакцинуйсяТаМандруй — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 25, 2021

Нагадаємо, минулого тижня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським.