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Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію, - Кулеба

Рішення ухвалене згідно з рекомендацією ЄС.

Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію, - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: facebook/Юридична практика

Уряд Мальти визнав українські цифрові сертифікати про вакцинацію від коронавірусної хвороби. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС. Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19”, - зазначив Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, минулого тижня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським.

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