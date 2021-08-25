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​США з союзниками за десять днів евакуювали з Афганістану 70 тисяч людей

Таліби заборонять виїзд з 1 вересня.

​США з союзниками за десять днів евакуювали з Афганістану 70 тисяч людей
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки разом з союзниками за десять днів після падіння Кабула евакуювали з Афганістану 70 тисяч людей.

Про це сказав президент США Джо Байден на брифінгу в Вашингтоні.

"Станом на сьогодні ми допомогли евакуювати 70,7 тис. людей з 14 серпня; 75,9 тис. осіб з кінця липня. Лише за останні 12 годин з Кабула було виконано ще 19 військових рейсів - 18 на літаках C-17 і один на C-130 - з 6,4 тис. евакуйованими, а також 31 рейс союзників з 5,6 тис. осіб", - розказав він.

Байден заявив, що такими темпами всіх, кого планували, встигнуть вивезти до 31 серпня, і додав: "Чим раніше ми закінчимо, тим краще".

Ісламісти з руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані, заявили, що мають намір заборонити евакуацію після 31 серпня.

Представник руху напередодні заявив, що таліби не схвалюють вивезення з країни афганців, і закликав натовп, що оточив аеропорт Кабулу в спробі виїхати з країни, розійтися по домівках.

Таліби 15 серпня увійшли в столицю Афганістану Кабул, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль над країною. Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну і вилетів в ОАЕ.

Нагадаємо, що Україна виконала три евакуаційних рейси з Афганістану: 15 серпня, 22 серпня і 23 серпня. Загальна кількість евакуйованих - 260 осіб, з яких тільки частина - українці.

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