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Лідер республіканців назвав евакуацію з Афганістану "повторенням принизливого падіння Сайгона"

"Талібан зможе відсвяткувати 20-річницю терактів 11 вересня спаленням нашого посольства в Кабулі".

Лідер республіканців назвав евакуацію з Афганістану "повторенням принизливого падіння Сайгона"
Фото: EPA/UPG

Лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннел жорстко розкритикував політику президента США Джо Байдена щодо Афганістану.

За його словами, Білий дім опустився до того, що просить "ісламістських екстремістів пощадити наше посольство" в Кабулі. "Наш уряд абсурдно, наївно торочить, що кровопролиття може зашкодити міжнародній репутації талібів, так ніби радикальні терористи турбуються своїм піаром. Таліби не вірять в політичне врегулювання, вони хочуть військової перемоги і кривавої розплати", - йдеться в заяві МакКоннела.

Сенатор підкреслив, що Талібан знаходиться на шляху до значної військової перемоги, якій ще можна запобігти, якщо швидко змінити політичний курс. В іншому разі, вважає МакКоннел, США загрожує повторення в'єтнамської ганьби.

"Останні новини про скорочення персоналу нашого посольства та поспішне розгортання військових сил [для евакуації дипломатів] виглядають як підготовка до падіння Кабула. Рішення президента Байдена привели нас до навіть гіршого повторення принизливого падіння Сайгона в 1975 році", - заявив сенатор.

Він порадив Байдену негайно пообіцяти продовження військової підтримки уряду Афганістану, у тому числі авіаційної, після 31 серпня. "Без цього Аль-Каїда і Талібан зможуть відсвяткувати 20-річницю терактів 11 вересня спаленням нашого посольства в Кабулі", - заявив МакКоннел.

Він побоюється, що перетворення Афганістану в ісламський емірат та повернення Аль-Каїди призведе до відродження руху джихадистів, подібного до ІДІЛ.

"Стратегія президента Байдена за лічені тижні перетворила недосконалу, але стабільну ситуацію, на величезну ганьбу і надзвичайну ситуацію глобального масштабу. Президент Байден вважає, що найшвидший спосіб зупинити війну - її програти. Вартість і наслідки цього рішення відіб'ються по всьому світу", - підсумував сенатор.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки після 20-річної війни в Афганістані вирішили вивести свої війська, розв'язавши руки Талібану.

Станом на середину серпня 2021 року таліби взяли під контроль щонайменше 12 адміністративних центрів Афганістану, в тому числі друге за величиною місто Кандагар і третє - Герат. Війська ісламістів також контролюють місто Газні, розташоване всього у 130 км від Кабула.

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