Глава Samsung вийшов з тюрми

Глава Samsung Лі Чже Йон, якого на початку 2021 року засудили до двох з половиною років в'язниці за хабарництво, вийшов на свободу.

Як повідомляє Associated Press, після виходу з в'язниці він приніс вибаченням тим, кому завдав клопоту своїми діями. "Мені дуже шкода", - сказав він.

Лі сказав, що уважно стежить за "побоюваннями, критикою і великими сподіваннями", які стосуються нього, після чого сів у автомобіль, не відповівши на запитання журналістів.

53-річний Лі - спадкоємець бізнес-імперії Samsung, основою якої є Samsung Electronics, на яку приходиться близько 20% загальної вартості фондового ринк Південної Кореї та чверть її експорту. Після недавньої смерті свого батька він став найвпливовішим бізнесменом Південної Кореї

Бізнес-магнат відсидів 18 з 30 місяців тюремного строку.

Перший рік ув'язнення він відбув ще кілька років тому, коли його засудили до п'яти років. За рік після того вироку бізнесмена звільнили, апеляційний суд скоротив термін до двох з половиною років і призупинив його виконання, а справу повернули на перегляд.

У січні 2021 року бізнесмена повернули до в'язниці, де він перебуває досі.

Ув'язнення Лі негативно вплинуло на роботу Samsung. Компанія продовжує працювати, як звичайно, але ключові рішення щодо великих інвестицій та поглинань може приймати лише Лі. Зокрема, без нього не могли ухвалити рішення про розташування нового американського заводу з виробництва мікросхем.

Нагадаємо, що Лі відбував покарання за хабар, який він передав президентці Пак Кин Хе через її подругу Чхве Сун Силь, щоб отримати підтримку держави у вирішення бізнесових питань.