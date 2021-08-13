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Британський міністр заявив, що Афганістан перетворюється в неспроможну державу

Воллес побоюється громадянської війни та повернення Аль-Каїди.

Британський міністр заявив, що Афганістан перетворюється в неспроможну державу
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що Афганістан перетворюється у неспроможну державу, якій загрожує громадянська війна та процвітання збройних угрупувань на кшталт Аль-Каїди.

Про це пише Reuters.

Сполучені Штати Америки після 20-річної війни в Афганістані вирішили вивести свої війська, що розв'язало руки Талібану. Війська ісламістів захоплюють в Афганістані місто за містом та контролюють уже дві третини держави.

"Британія ще у 1830-х роках усвідомила, що це країна, яку очолюють воєначальники, яку очолюють різні провінції та племена; і якщо не бути дуже обережним, все закінчиться громадянською війною. Я думаю, що ми рухаємось саме до громадянської війни", - сказав Воллес у коментарі BBC.

Міністр підкреслив, що Талібан - не є цілісним угрупуванням, а радше визначенням, що охоплює "всілякі різні інтереси". Тому він побоюється, що вслід за Талібаном у Афганістані з'явиться й Аль-Каїда.

"Я дуже стурбований, тому що неспроможні держави є розсадником для такого типу людей", - сказав Воллес в коментарі телеканалу Sky, відповідаючи на питання про Афганістан. "Ймовірно, Аль-Каїда повернеться", - вважає міністр.

Таліби контролювали більшу частину Афганістану з 1996 до 2001 року, коли їх скинули через надання притулку главі Аль-Каїди Усамі бен Ладену.

Воллес припустив, що у випадку, якщо Талібан знову стане прихистком для Аль-Каїди, "ми можемо повернутися".

Станом на середину серпня 2021 року таліби взяли під контроль щонайменше 12 адміністративних центрів Афганістану, в тому числі друге за величиною місто Кандагар і третє - Герат. Війська ісламістів також контролюють місто Газні, розташоване всього у 130 км від Кабула.

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