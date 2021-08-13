Одній з потерпілих вибуховою хвилею відірвало ноги, вона померла в реанімації.

Увечері 12 серпня на зупинці громадського транспорту в російському місті Воронежі вибухнув міський автобус. У салоні перебували 35 осіб, за останніми даними, постраждали 19.

Одній з потерпілих вибуховою хвилею відірвало ноги, вона померла в реанімації, повідомляють російські ЗМІ.

Фото: twitter.com/Eugene_Tutov

Фото: twitter.com/Eugene_Tutov

Фото: twitter.com/Eugene_Tutov

Слідство розглядає кілька версій вибуху. За попередніми повідомленнями, причиною стало газове обладнання. Нібито в автобусі виявився несправний один з балонів, встановлених на даху, з нього стався витік.

При цьому представник перевізника заявив РИА Новости, що весь транспорт компанії працює на дизельному пальному, а автобус вибухнув на зупинці, коли в нього сідали люди. Газового обладнання у маршрутки не було, повідомило "Інтерфаксу" інше джерело.

По видео терракт.Видно в салоне рвануло.Воронеж. pic.twitter.com/idn4YjJyIH — Корефан (@dabkor) August 12, 2021

Воронеж. Первые минуты после взрыва автобуса. Раненым оказывают помощь. pic.twitter.com/EUid4roLyK — ValentinaD'j (@f61T8JlKLo3dBaW) August 12, 2021

На одному з оприлюднених у твіттері відео вибуху видно, як жінка доводить підлітка до автобуса, передає йому пакет, з яким хлопець заходить всередину салону. Жінка йде, лунає вибух, але вона навіть не озирнулася.