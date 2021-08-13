У Білій Церкві побилися поліцейські, призначено службове розслідування
У Білій Церкві побилися поліцейські, призначено службове розслідування
Донбас: невтрачене покоління Ч.1
Донбас: невтрачене покоління Ч.1
Агент Реброва став на його шляху очолити збірну України
Агент Реброва став на його шляху очолити збірну України
Російська торгова мережа Mere відкрила магазини в Україні всупереч позиції РНБО
Російська торгова мережа Mere відкрила магазини в Україні всупереч позиції РНБО
НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк
НБУ визнав неплатоспроможним ще один український банк
Найбільш хамський вчинок на Олімпіаді-2020: марафонець перекинув пляшки з водою, щоб вони не дісталися суперникам
Найбільш хамський вчинок на Олімпіаді-2020: марафонець перекинув пляшки з водою, щоб вони не дісталися суперникам
Провал України в Токіо 2020 був неминучий. Пояснюємо - чому
Провал України в Токіо 2020 був неминучий. Пояснюємо - чому
Поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці
Поліція викрила банду, яка обкрадала вантажні потяги з вугіллям на Придніпровській залізниці
У Києві сталася сутичка між власником мережі магазинів та інспектором із паркування
У Києві сталася сутичка між власником мережі магазинів та інспектором із паркування
ГоловнаСвіт

У російському Воронежі на зупинці вибухнув рейсовий автобус, є жертви

Одній з потерпілих вибуховою хвилею відірвало ноги, вона померла в реанімації.

Увечері 12 серпня на зупинці громадського транспорту в російському місті Воронежі вибухнув міський автобус. У салоні перебували 35 осіб, за останніми даними, постраждали 19.

Одній з потерпілих вибуховою хвилею відірвало ноги, вона померла в реанімації, повідомляють російські ЗМІ.

Фото: twitter.com/Eugene_Tutov

Фото: twitter.com/Eugene_Tutov

Фото: twitter.com/Eugene_Tutov

Слідство розглядає кілька версій вибуху. За попередніми повідомленнями, причиною стало газове обладнання. Нібито в автобусі виявився несправний один з балонів, встановлених на даху, з нього стався витік.

При цьому представник перевізника заявив РИА Новости, що весь транспорт компанії працює на дизельному пальному, а автобус вибухнув на зупинці, коли в нього сідали люди. Газового обладнання у маршрутки не було, повідомило "Інтерфаксу" інше джерело.

На одному з оприлюднених у твіттері відео вибуху видно, як жінка доводить підлітка до автобуса, передає йому пакет, з яким хлопець заходить всередину салону. Жінка йде, лунає вибух, але вона навіть не озирнулася.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також