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Військові навчання РФ у Криму завжди становлять загрозу нового вторгнення в Україну, - Чубаров

Російська армія розпочала масштабні тренування на окупованих територіях.

Військові навчання РФ у Криму завжди становлять загрозу нового вторгнення в Україну, - Чубаров
Рефат Чубаров
Фото: Lb.ua

Російські військові навчання, які стартували 9 серпня, створюють загрозу як для нового вторгнення на материкову частину України, так і для безпеки кримчан.

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Будь-які навчання, які проводяться в Криму із залученням практично всіх родів військ і великої кількості особового складу російської окупаційної армії, - це завжди загроза розширення російської агресії на материкову частину України і загроза щодо мирних жителів Криму. Будь-які провокації з боку Російської Федерації на території окупованого Криму, передусім, будуть мати наслідки для мирних жителів, незалежно від їх національності", - зазначив Чубаров у коментарі "Крим.Реалії".

Нагадаємо, 9 серпня російська армія почала масштабні навчання на полігонах південних регіонів, а також в окупованих Криму, Абхазії і Південній Осетії.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Валерій Залужний заявив, що Україна готова до відбиття атаки противника як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об’єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих об’єктів.

Як повідомляли, Об'єднані сили проводять командно-штабні навчання на п’яти полігонах. Наймасштабніші маневри відбулися на полігоні поблизу Миколаєва.

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