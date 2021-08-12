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Україна повідомила в Гаагу про руйнування Росією культурної спадщини в Криму

Правоохоронні органи розслідують 23 кримінальні справи з цього приводу. 

Україна повідомила в Гаагу про руйнування Росією культурної спадщини в Криму
Международный уголовный суд
Фото: zn.ua

Офіс генерального прокурора відправив до Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення, яке стосується воєнних злочинів проти об’єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Повідомлення містить докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини, таких як Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його Хора; Історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї - Ханський палац, Чуфут-Кале; Кримська астрофізична обсерваторія; Вежа Костянтина та Докова Башта у м. Феодосія; Церква Івана Предтечі у м. Керч.

Також перелічуються випадки незаконних археологічних розкопок та модифікацій культурних цінностей на тимчасово окупованій території півострова Крим, зокрема поселень Кермен-Бурун та Сиваг-Кермен.

Україна також поінформувала суд в Гаазі про незаконний обіг предметів культури, злочинна  недбалість у процесі так званої «реставрації» об’єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема, розкопок місць поховань та курганів, їх руйнування та пограбування, а також переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території.

Об'єкти культурної спадщини України було знищено також під час будівництва траси "Керч - Севастополь" і шляхопроводів у Севастополі.

"Такі дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права, та кваліфікуються як окремий різновид воєнних злочинів за змістом Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - заявила Венедіктова.

Вона також повідомила, що станом на серпень 2021 року органами правопорядку АР Крим та м. Севастополя здійснюється розслідування у 23 кримінальних провадженнях за понад 100 фактами умисного знищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури, незаконного проведення пошукових, археологічних робіт, вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованої території АР Крим та міста Севастополя.

Нагадаємо, що попереднє інформаційне повідомлення для суду в Гаазі стосувалося віроломного вбивства українських військових під час Іловайської трагедії та оборони Донецького аеропорту.

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