Художником проєкту "Фонтан виснаження. Висока вода" став Павло Маков. До кураторської групи увійшли Лізавета Герман, Марія Ланько і Борис Філоненко. Проєкт являє собою реалізацію ідеї Павла Макова, яка з’явилася ще в 1995 році: це серія вмонтованих у стіну мідних воронок, які функціонуватимуть як фонтан.

У 1990-х практично всі фонтани в Харкові, де живе і працює Маков, не діяли і перетворилися на парадоксальні об’єкти у просторі міста. У повноцінному вигляді, з потоками води, проєкт художника так і не був реалізований. Сьогодні фонтан Макова стає образом виснаження на культурному, економічному і політичному рівнях. У Венеції, яка повільно йде під воду, робота набуде нового значення. До експозиції будуть додані архівні матеріали, що розповідають про історію створення інсталяції.

Фото: birdinflight.com Виставка «Фонтан», Національний музей імені Андрея Шептицького, Львів, 2017 рік

Нагадаємо, у червні конкурсна комісія обрала чотири мистецькі проєкти для представлення України на 59-й Венеційській Бієнале.

До фіналу увійшли: