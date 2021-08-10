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На 59-й Венеціанській бієнале Україну представить проєкт "Фонтан виснаження. Висока вода" Павла Макова

Україна бере участь у Венеціанській бієнале із 2001 року.

На 59-й Венеціанській бієнале Україну представить проєкт "Фонтан виснаження. Висока вода" Павла Макова
Фото: facebook.com/MKIPUkraine

На 59-й Венеціанській бієнале сучасного мистецтва Україну представить галерея The Naked Room з мистецьким проєктом "Фонтан виснаження. Висока вода", який було визначено за результатами рейтингового голосування.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Художником проєкту "Фонтан виснаження. Висока вода" став Павло Маков. До кураторської групи увійшли Лізавета Герман, Марія Ланько і Борис Філоненко. Проєкт являє собою реалізацію ідеї Павла Макова, яка з’явилася ще в 1995 році: це серія вмонтованих у стіну мідних воронок, які функціонуватимуть як фонтан.

У 1990-х практично всі фонтани в Харкові, де живе і працює Маков, не діяли і перетворилися на парадоксальні об’єкти у просторі міста. У повноцінному вигляді, з потоками води, проєкт художника так і не був реалізований. Сьогодні фонтан Макова стає образом виснаження на культурному, економічному і політичному рівнях. У Венеції, яка повільно йде під воду, робота набуде нового значення. До експозиції будуть додані архівні матеріали, що розповідають про історію створення інсталяції.

Виставка «Фонтан», Національний музей імені Андрея Шептицького, Львів, 2017 рік
Фото: birdinflight.com
Виставка «Фонтан», Національний музей імені Андрея Шептицького, Львів, 2017 рік

Нагадаємо, у червні конкурсна комісія обрала чотири мистецькі проєкти для представлення України на 59-й Венеційській Бієнале.

До фіналу увійшли:

  • Куратор: Фонд Ізоляція з мистецьким проєктом «Санаторій «Гібридне зцілення».
  • Куратор: Галерея The Naked Room з мистецьким проєктом «Фонтан виснаження. Висока вода».
  • Куратор: Щербенко Арт Центр з мистецьким проєктом «Президентка Криму»
  • Куратор: Тетяна Кочубінська з мистецьким проєктом «Наслідки фотографії».

Венеціанська бієнале Biennale di Venezia - одна з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два непарні роки у Венеції. У рамках бієнале проводяться також Венеціанський кінофестиваль та Венеціанський фестиваль архітектури. Україна бере участь у Венеціанській бієнале із 2001 року.

59-а Венеційська бієнале була відкладена через коронавірус, тож замість поточного року її планують провести у 2022.

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