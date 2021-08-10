Художником проєкту "Фонтан виснаження. Висока вода" став Павло Маков. До кураторської групи увійшли Лізавета Герман, Марія Ланько і Борис Філоненко. Проєкт являє собою реалізацію ідеї Павла Макова, яка з’явилася ще в 1995 році: це серія вмонтованих у стіну мідних воронок, які функціонуватимуть як фонтан.
У 1990-х практично всі фонтани в Харкові, де живе і працює Маков, не діяли і перетворилися на парадоксальні об’єкти у просторі міста. У повноцінному вигляді, з потоками води, проєкт художника так і не був реалізований. Сьогодні фонтан Макова стає образом виснаження на культурному, економічному і політичному рівнях. У Венеції, яка повільно йде під воду, робота набуде нового значення. До експозиції будуть додані архівні матеріали, що розповідають про історію створення інсталяції.
Нагадаємо, у червні конкурсна комісія обрала чотири мистецькі проєкти для представлення України на 59-й Венеційській Бієнале.
До фіналу увійшли:
- Куратор: Фонд Ізоляція з мистецьким проєктом «Санаторій «Гібридне зцілення».
- Куратор: Галерея The Naked Room з мистецьким проєктом «Фонтан виснаження. Висока вода».
- Куратор: Щербенко Арт Центр з мистецьким проєктом «Президентка Криму»
- Куратор: Тетяна Кочубінська з мистецьким проєктом «Наслідки фотографії».