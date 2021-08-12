Мінкульт додав сім об'єктів до списку "великої реставрації" на 2021 рік

Серед них - костел Святого Миколая і Трапезна в Софії Київській

Фото: Макс Требухов

Міністерство культури та інформаційної політики розширило перелік "великої реставрації" на 2021 рік, додавши туди костел Святого Миколая у Києві, Трапезну в Софії Київській, три пам'ятки на території Києво-Печерської Лаври та дві - у Бережанському заповіднику.

Про це повідомляється в наказі МКІП №639 від 11 серпня.

Найменування робіт і заходів Назва об'єкта культурного призначення, на якому будуть реалізовані проекти Місце реалізації проекту Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури національного значення – Трапезна ХVIII ст. на вул. Володимирській, 24 в Шевченківському районі м. Києва (1 етап) Пам’ятка архітектури національного значення - Трапезна ХVIII ст. Національний заповідник "Софія Київська" м. Київ вул. Володимирська, 24 "Реставрація з пристосуванням пам’ятки архітектури національного значення "Башта Івана Кушника (корпус № 88), (охоронний № 4/16) Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Івана Мазепи, 21 (Лаврська, 9) у м. Києві" Пам’ятка архітектури національного значення Башта Івана Кушника (охоронний № 4/16) Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" вул. Лаврська, 15, Печерський район, м. Києва "Реставрація та пристосування пам’ятки архітектури місцевого значення "Бібліотека митрополита Флавіана" (охоронний №893/14-Кв, корпус № 5) по вул. Лаврська, 9 у Печерському районі м. Києва" Пам’ятка архітектури місцевого значення "Бібліотека митрополита Флавіана" (охоронний №893/14-Кв) Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" вул. Лаврська, 15, Печерський район, м. Києва Реставрація ділянки № 1 (від Башти Кушника до Південної башти ) пам’ятки архітектури національного значення «Монастирські мури» (корпус № 92, охоронний № 4/14), Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Лаврська, 15 у м. Києві Пам’ятка архітектури національного значення «Монастирські мури» (охоронний № 4/14) Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" вул. Лаврська, 15, Печерський район, м. Києва Реставрація фасадів пам'ятки архітектури національного значення-костелу Святого Миколая (охоронний № 902/1) Пам'ятки архітектури національного значення-костелу Святого Миколая (охоронний № 902/1) Національний будинок органної та камерної музики України Реставрація Громадської будівлі Ратуша, пам'ятки архітектури національного значення (охоронний № 638) пл. Ринок, 1, м. Бережани, Тернопільська область Громадська будівля Ратуша, пам'ятки архітектури національного значення (охороний № 638) Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани Ремонт (реставраційний) адміністративного будинку, пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 78-ТР), по вул. Шевченка, 1 в м. Бережани Тернопільської області Адміністративний будинок, пам’ятка архітектури місцевого значення (охоронний № 78-ТР) Державний історико-архітектурний заповідник у м. Бережани

Перелік, який досі налічував 22 об'єкти, розширили у зв'язку з надходженням додаткового фінансування.

В список на 2021 рік потрапили проєкти, які вже ремонтуються чи мають розроблену науково-проєктну документацію із кошторисом видатків.

Нагадаємо, що в лютому 2021 року президент Володимир Зеленський пообіцяв, що за три наступних роки в Україні буде реставровано 150 замків, музеїв, театрів та інших об'єктів історичної і культурної спадщини.

У травні 2021 року став відомий перелік цих пам'яток. Їх виявилося не 150, а тільки 109.

Частина об'єктів не потрапила у список через те, що вони знаходяться в комунальній власності. МКІП обіцяє розробити зміни до законодавства, що дасть можливість об'єктам комунальної форми власності взяти участь у другому відборі.