Кабмін дав "зелене світло" "великій реставрації" пам'яток обласної та комунальної власності

Найближчим часом МКІП передасть усі інструкції ОДА, щоб вони могли подати на конкурс регіональні об'єкти.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив рішення, яке дозволить обласним та комунальним об'єктам культурної та історичної спадщини отримувати субвенції з державного бюджету. Це відкриє для них можливість брати участь у президентській програмі "Велика Реставрація".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що найближчим часом МКІП передасть усі інструкції ОДА, щоб вони могли подати на конкурс регіональні об'єкти.

"Впровадження цієї процедури дозволить додатково забезпечити участь у програмі десяткам об’єктів культурної та історичної спадщини вже цього року та врятувати ще більше пам’яток від руйнації. Пишаюся, що найбільша програма з реставрації в історії нашої країни зможе врятувати ще більше пам'яток", - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 1 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт №5551-2, який дозволяє фінансувати з державного бюджету реставрацію пам’яток національного значення комунальної форми власності.

Перед цим фінансувати з державного бюджету об’єкти та пам’ятки культурної спадщини, що знаходяться у комунальній власності, не дозволялося. А серед тих, хто подав заявки на президентську програму "Велика реставрація", багато було саме таких.