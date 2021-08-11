Фото: Lb.ua

Сьогодні в Києві на Байковому кладовищі відбулося відкриття фрагменту рельєфів Стіни Пам'яті авторства Ади Рибачук і Володимира Мельніченка.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Lb.ua

"Подія, на яку чекали майже 40 років! 2000 квадратних метрів горельєфів авторства Ади Рибачук і Володимира Мельніченка. В сюжетах рельєфів - епічне єднання людини та світу від початку до майбуття. Фігури, втілені на Стіні, мали підтримати й розрадити тих, хто прийшов проститися зі своїми близькими. Адам і Єва, людина і звір, Ікар і Прометей, війна і мир - теми, що супроводжують людство споконвічно", - повідомили організатори - Фонд збереження культурної спадщини АРВМ та арт-фундація "Дукат".

Фото: Lb.ua

У 2018 році, в рамках фестивалю ART WEEK KYIV, було розпочато відкриття композиції "Оборона Вітчизни": тоді вдалося розчистити 6 кв. м.

Фото: Lb.ua

"Зараз планується розкрити всю фігуру жінки, яка трубить у горн, закликаючи ставати на захист країни під час війни. Ця ініціатива нарешті явить Україні та світові втрачений шедевр і тим самим запустить процес відновлення колективної пам’яті", - йдеться в повідомленні.

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, Стіна пам’яті – монументальний горельєф завдовжки понад 200 метрів і заввишки до 16 метрів, який створювали протягом 13 років. Твір, присвячений темі смерті та скорботи, має форму стрічки, на якій відтворюються сцени з міфології і світової історії. Навесні 1982 року весь горельєф знищили, заливши бетоном у зв’язку зі святкуванням 1500-річчя Києва.