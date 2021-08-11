Монастирський призначив Вигівського главою поліції Києва

"Для пересічного киянина викрадення у дитини велосипеда буде більш важливим і вагомим, ніж питання, яке помічається на рівні Головного управління. На це я спрямовую вас як керівника поліції і всю команду, яка буде працювати".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив нового очільника поліції Києва – полковника Івана Вигівського. До цього він очолював поліцію Полтавщини. Монастирський заявив, що від нового очільника поліції Києва очікує посилення уваги на забезпеченні публічної безпеки, тим більше напередодні 30-ї річниці незалежності України, повідомили в пресслужбі МВС.

Очільник міністерства дав завдання Вигівському вести боротьбу з розбоями, крадіжками авто та іншими поширеними видами правопорушень.

"Для пересічного киянина викрадення у дитини велосипеда буде більш важливим і вагомим, ніж питання, яке помічається на рівні Головного управління. На це я спрямовую вас як керівника поліції і всю команду, яка буде працювати. Акцентую вашу увагу, що питання протидії корупції буде пріоритетом моєї роботи. Жодного потурання до людей, які будуть займатися корупційними схемами, не буде ні від мене, ні від очільника НПУ, ні від очільника поліції Києва", – заявив він.

Сам Вигівський під час представлення сказав, що пріорітетами для нього залишаться боротьба з організованою злочинністю та безпека на вулицях.

"Спільно з особовим складом будемо координувати свої дії, щоб продовжувати створювати безпечне середовище для киян та гостей міста. Задачі, які ставляться керівництвом держави, будуть максимально виконані", - зазначив новопризначений керівник поліції Києва.

Вигівський у 2015-2016 роках був начальником Очаківського відділу поліції ГУ НП у Миколаївській області. Потім був заступником начальника ГУ - начальника слідчого управління ГУ НП Миколаївщини.

З лютого 2020 він очолює поліцію Полтавщини.

Згідно з декларацією, Вигівський зареєстрований в Очакові. Одружений, має доньку. Володіє земельною ділянкою на 1100 кв. метрів у н.п. Баловне, що на Миколаївщині, ділянкою на 1500 метрів кв. у Куцурбі, квартирами в Очакові та Полтаві. Його родина також має два авто – Volkswagen Touareg 2015 року і Volkswagen Golf 2014.

Нагадаємо, що сьогодні попередній очільник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив, що написав рапорт на відставку. Про заміну керівника київського главку поліції ЗМІ заговорили ще минуло тижня. Джерела LB.ua повідомили, що причиною бажання відправити у відставку Крищенка були його робочі відносини з мером міста Віталієм Кличком.

Крищенко очолював Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.