Крищенко пішов з посади начальника поліції Києва

Начальник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко пішов у відставку.

Про це сам Крищенко повідомив у фейсбуці.

"Я подав рапорт про відставку. І вчора його задовільнили", - сказано в дописі.

Нагадаємо, 5 серпня з'явилась інформація, що Крищенка збираються звільнити. За даними джерел LB.ua, бажання звільнити главу столичної поліції було пов'язано з його робочими відносинами з мером міста Віталієм Кличком.

Наступного дня голова Нацполіції Ігор Клименко запевнив, що Крищенко продовжує виконувати свої обов’язки. А звільнення начальника столичної поліції - у компетенції глави МВС.

Крищенко очолював Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.

Він прославився у квітні 2014 року завдяки захисту Горлівського райвідділу міліції від сепаратистів. Тоді він скинув з даху будівлі російський триколор, за що був сильно побитий. Деякі проросійські сайти навіть повідомляли, що його вбили. За героїзм, виявлений у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність присязі Крищенка нагородили орденом "За мужність" III ступеня.