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Олексій Чернишов: 11 електронних послуг у сфері будівництва можна отримати на порталі "Дія"

Наприклад, можна отримати дозвіл на виконання будівельних робіт. 

У Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), що розміщена на порталі "Дія", можна отримати 11 послуг. Йдеться, зокрема, про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, декларації про готовність до експлуатації об’єктів СС1 і видачу будівельного паспорта. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Функціонал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва постійно оновлюється. Наразі на порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві. У майбутньому опції зростатимуть. Це важливо, адже завдяки диджиталізації у сфері будівництва мінімізується паперовий документообіг і контакт між суб’єктами. Відтак знижується рівень корупції", — зазначив міністр Олексій Чернишов.

Фото: Мінгромад та територій

Також на порталі "Дія" можна внести зміни або анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт, отримати сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію тощо.

Аби отримати ці послуги, знадобиться особистий електронний підпис. Далі потрібно зареєструватися або авторизуватися на порталі у "кабінеті громадянина" та заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Статус послуги можна перевірити в кабінеті. Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив про затвердження нового Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомого майна.

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