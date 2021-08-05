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У Києві нагородили чемпіонів "Великого будівництва"

Донеччина - лідер за виконанням проєкту.

У Донецькій області здали в експлуатацію 15 об'єктів у рамках “Великого будівництва” - це найбільший показник в Україні. Серед лідерів також Полтавщина та Житомирщина.

До Дня будівельника міністр громад і територій Олексій Чернишов нагородив чиновників облдержадміністрацій за виконання програми “Велике будівництво”. Усім вручили почесні грамоти, повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: LB.ua

Перше місце з “Великого будівництва” посіла Донецька область, друге - Полтавська, третє - Житомирська. За це голови ОДА цих областей отримали подяки від прем'єр-міністра, які їм вручив Олексій Чернишов.

"Сьогодні ми бачимо лише невеличку частину того, що за ініціативи президента побудовано у нашій державі протягом 2020-го року. Сотні локацій по всій країні на початку минулого року були тільки кресленнями, а сьогодні, завдяки вам, стали справжньою окрасою міст і громад", – подякував Олексій Чернишов громадам і будівельникам. 

Фото: LB.ua

“Для нас це висока відзнака, бо значна частина області є тимчасово окупованою територією. Торік ми збудували п’ять садочків, шкіл і стадіонів. На цей та наступні роки в нас уже запущені 34 з 35 проєктів для будівництва. Цього року до першого вересня повинні відкритися школи в Авдіївці та Новогродівці. Найважливіший проєкт - школа у місті Красногорівка. Вона була практично зруйнована після влучень бойовиків "градами". І ми її відбудували", - каже директор департаменту капітального будівництва Донецької ОДА Юрій Винокуров.

Окремо відзначили реалізацію проєкту чиновників Київської, Черкаської, Вінницької, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької областей та керівників підрядних організацій, які будували об'єкти.

Фото: LB.ua

Нагадаємо, національна програма "Велике будівництво", ініційована Президентом України Володимиром Зеленським, стартувала по всій Україні 1 березня 2020 року.

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